У МЗС заявили, що добросусідство має бути обопільним.

Українське Міністерство закордонних справ звинуватило владу Угорщини в примітивній демонізації України та Володимира Зеленського.

Так речник МЗС Георгій Тихий прокоментував реакцію Будапешта на інтерв'ю президента угорським ЗМІ. За його словами, комунікаційна лінія угорської влади "зійшла з рейок", тому не дивно, що після розмови з журналістами лунають "знервовані, ескалаційні і несправедливі закиди":

"Україна пропонує повне та безумовне припинення вогню, а Росія його відкидає та всіма силами продовжує війну та вбивства. Але чомусь ми не бачимо вимог Угорщини до Росії погодитися на припинення вогню. Офіційний Будапешт мовчить з цього приводу. Або продовжує абсурдно звинувачувати Україну в небажанні миру".

За словами Тихого, там, де треба бути принциповим, Будапешт мовчить, а там, де треба шукати точки дотику - кидається безпідставними звинуваченнями. Україна переконана, що добросусідські відносини є критично важливими для країн, однак над ними мають працювати обидві сторони.

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"Ми відповідально ставимося до всіх питань угорської сторони щодо прав та можливостей угорської національної меншини в Україні та неодноразово демонстрували конструктивний й добросусідський підхід у цьому та інших питаннях. Однак добросусідство має бути обопільним. Ставка угорської влади на примітивну демонізацію України - програшна та недалекоглядна. Розраховуємо, що пошук уявних ворогів колись мине, а добросусідство двох народів залишиться", - підкреслив речник.

Новий скандал між Україною та Угорщиною

Нагадаємо, сьогодні було опубліковане інтерв’ю Володимира Зеленського угорському виданню Válasz Online. Це було перша велика "розмова" безпосередньо з угорською аудиторією, вона викликала гучний резонанс в країні.

У інтерв'ю Зеленський розкритикував позицію Будапешта, зазначивши, що Угорщина не підтримує Україну, а фактично грає на користь Росії.

Крім того, український президент звинуватив прем'єра Угорщини Віктора Орбана у використанні його зображення в політичній рекламі без дозволу.

Також президент заявив, що військова служба нацбезпеки Угорщини намагалася дізнатися, де саме розміщені українські системи ППО, яка ситуація з військовими підрозділами та як жителі Закарпаття можуть поставитися до можливої присутності угорських миротворців.

У відповідь Орбан заявив, що український президент "накинувся" на нього, бо "угорці не хочуть вмирати за Україну" та надсилати їй гроші.

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