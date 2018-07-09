ЄС нагадав Києву про необхідність скасування скандальної поправки до закону про Антикорупційний суд

Президент Європейської Ради наголосив, що антикорупційні реформи мають залишатися пріоритетом для України.

Президент Європейської Ради Дональд Туск наголошує, що Євросоюз очікує на ухвалення Верховною Радою України поправок до закону про Вищий антикорупційний суд.

Про це він сказав за підсумками ювілейного XX саміту Україна - Європейський Союз у Брюсселі на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком та президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.

Читайте такожНабув чинності закон про утворення Вищого антикорупційного суду

"Ми вітаємо нещодавній закон про створення Вищого антикорупційного суду та чекаємо на ухвалення поправок, які потрібні для належної роботи суду. Антикорупційні реформи мають залишатися пріоритетом порядку денного України", - наголосив Туск.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд. 14 червня закон набув чинності.

Законом встановлюється, що суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України.

Згідно із законом, апеляційні скарги на рішення судів першої інстанції у справах, переданих НАБУ і САП до моменту створення Вищого антикорупційного суду, оскаржуватимуться не в Апеляційній палаті ВАС, а в апеляційних судах загальної юрисдикції.