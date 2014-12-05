Кадиров повідомив, що в сутичках у Грозному загинув його близький родич

Про це він написав глава Чечні написав на своїй сторінці в Фейсбук.

"Події в Грозному болем відгукнулися в серцях усіх жителів Чечні і мільйонів громадян Росії. Я до цієї години навмисне не говорив про героїчну загибель свого близького родича Умара Кадирова. Йому було всього 22 роки. Але прожив яскраве життя заради Аллаха, заради ісламу і свого народу", - зауважив Кадиров.

Як повідомляв УНІАН, за даними російських ЗМІ, вночі 4 грудня невідомі озброєні люди напали на пост ДПС у Грозному. За даними МВС Чечні, на місці загинули троє співробітників патрульної служби.

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Потім нападники перемістилися до Будинку друку, де розміщуються республіканські газети, інтернет-видання та представництва федеральних ЗМІ. На ранок загинуло не менше шести осіб, кілька людей були поранені.

У центрі міста було введено режим "контртерористичної операції". Пізніше Національний антитерористичний комітет РФ заявив про знищення ополченців у Будинку друку. Фото з місця подій свідчать, що Будинок друку в результаті боїв повністю згорів, у Грозний введено військову техніку.