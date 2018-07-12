Жоден з можливих кандидатів в президенти не набирає більше 10% - опитування

Основними факторами вибору кандидата є незадіяність у корупції, відсутність нечесно нажитого майна (44%) та налаштованість кандидата на зміну країни (43%).

Лідером електоральних прихильностей серед можливих кандидатів у президенти залишається Юлія Тимошенко (10%), на другому місці з мінімальним розривом Володимир Зеленський (7%), Святослав Вакарчук (6%), Анатолій Гриценко (6%), Петро Порошенко (5%), Юрій Бойко (5%) та Олег Ляшко (5%).

Про це свідчать результати опитування, яке здійснила GfK Ukraine у липні 2018 року. 70% українців планують взяти участь у президентських виборах у 2018 році. Традиційно найнижчою є електоральна активність на Півдні та Сході, а от Захід вже не є найактивнішим регіоном, показники Центру, Києва та Півночі не нижчі, ніж на Заході, а подекуди навіть вищі.

Ті, хто не бажає брати участь в виборах, пояснюють це тим, що не знають жодного достойного кандидата (45%), не вірять, що їх голос може щось змінити і не вірять в чесність виборів (по 33%).

Серед можливих кандидатів у президенти Юлія Тимошенко лідирує в Центральному, Південному та Північному регіонах, на Заході лідирує Святослав Вакарчук, на Сході – Юрій Бойко, у Києві – Володимир Зеленський.Вищезгадані лідери президентського рейтингу були додані до низки запитань щодо вибору в другому турі виборів – опитування включало всі можливі пари кандидатів. Загалом через низькі рейтинги можливих кандидатів менше половини респондентів могли зробити вибір у запитаннях щодо вибору в другому турі. За їх відповідями Ю. Тимошенко виграє у всіх, крім С. Вакарчука, В. Зеленського та А. Гриценко; П. Порошенко програє всім; О. Ляшко програє всім, крім П. Порошенка та Ю. Бойко, з яким у них приблизно однакові рейтинги; Ю. Бойко програє всім, крім П. Порошенка та О. Ляшка. Що ж до В. Зеленського, С. Вакарчука та А. Гриценка, то вони не програють нікому, а різниця у їх рейтингах у другому турі статистично незначуща.

Щодо партійного рейтингу, то його лідером є «Батьківщина», яку підтримують 10% населення. При перерахуванні відсотків від тих, хто визначився з вибором (тобто якщо припустити, що ті, хто обрав варіант «важко сказати», проголосують приблизно так само, як ті, хто визначився) п’ятивідсотковий бар’єр долають 8 партій: «Батьківщина» (18%), «Громадянська позиція» (11%), «Слуга народу» (10%), Опозиційний блок (9%), Партія Святослава Вакарчука, «Солідарність», «Радикальна партія» та «За життя» - по 8%.

«Я щомісяця спостерігаю за електоральними прихильностями населення на базі Омнібусу GfK Ukraine з 2007 року і перед жодними виборами не було ситуації, коли жоден кандидат не набирає більше 10%, не бачила таких даних і за давніші періоди, - повідомила Інна Волосевич, керівниця відділу соціально-політичних досліджень GfK Ukraine. – Зараз маємо унікальний шанс для нових політичних лідерів, але часу для їх кампаній лишається дуже мало».