У Вінниці свободівці "обрали" нового губернатора

Про це повідомляє місцеве видання "20 минут".

За даними ЗМІ, прапорів ВО "Свободи" на площі, де проходило Віче, було набагато більше, ніж власне державних прапорів.

Загалом на "Віче" прийшло близько 150-200 людей. Голосували підняттям рук. Окрім того ВО "Свобода" повідомила про "обрання" Фурмана кандидатом на посаду голови ОДА.

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«Під час віча Фурман подякував людям за підтримку та наголосив, що, попри будь-яке рішення президента щодо розв’язання проблеми, боротьба триватиме до відновлення справедливості», - зазначили в прес-службі «Свободи».

Як повідомляв УНІАН, в суботу, 6 грудня зранку у Вінниці активісти взяли штурмом будівлю облради, де планувалася позачергова сесія, на якій депутати мали намір проголосувати за відставку голови облради Сергія Свитка.

Активісти захопили залу і президію облради та прийняли звернення до президента України Петра Порошенка з вимогою негайно звільнити голову ОДА Анатолія Олійника.

Слідчий відділ Управління МВС України у Вінницький області відкрив кримінальні провадження за фактом порушення громадського порядку та побиття міліціонерів біля Вінницької облдержадміністрації.