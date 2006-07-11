Вечірнє засідання ВР відновилося... і відразу пішло на перерву

Вечірнє засідання парламенту відновилося.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ інформував депутатів про підсумки зустрічі з Президентом, але його виступ супроводжували гучномовці.

У роботі Верховної Ради України було оголошено 15-хв перерву для друку бюлетенів для голосування по кандидатурі першого заступника голови парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, голова лічильної комісії представник Партії регіонів Ярослав СУХИЙ розповів, що через неявку представників БЮТ та «Нашої України» - членів лічильної комісії, в тому числі екс-голови комісії Євгена ШАГО та його заступника Рефата ЧУБАРОВА лічильна комісія прийняла рішення переобрати керівництво комісії і головою комісії було обрано Я.СУХОГО, а його заступником комуніста Петра ЦЕБЕНКА. За Я.СУХОГО проголосувало 12 з 22 членів комісії.

Після цього Я.СУХИЙ запропонував депутатам ухвалити форму бюлетеня для голосування по кандидатурі першого віце-спікера, до якого пропонувалося внести одне прізвище – члена фракції комуністів Адама МАРТИНЮКА. Це рішення підтримав 241 народний депутат з 243 зареєстрованих у залі.

Після цього і була оголошена перерва для друку цих бюлетенів.