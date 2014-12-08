СБУ та МВС не мають підстав сумніватися у законності надання громадянства білорусу Коротких

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, заявили міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова СБУ Валентин Наливайченко.

За словами Авакова, Коротких в боях з проросійськими терористами на сході України виявив себе як герой.

“Якщо у інших країн є якісь підозри до нього, ми готові це розглянути”, - сказав Аваков, пообіцявши водночас, перевірити, чи відповідає дійсності інформація, розповсюджена у деяких ЗМІ про те, що Коротких у Білорусі є активним членом ультрарадикальних рухів, і був задіяний у переслідуванні білоруської опозиції.

Читайте такожПорошенко обіцяє надати громадянство білорусам і росіянам, які воюють за УкраїнуУ свою чергу, голова СБУ зазначив, що контррозвідка СБУ не має жодної негативної інформації щодо цієї особи.

За словами Наливайченка, СБУ вивчала, крім іншого, інформацію, яка є в інших країнах і не знайшла на це будь-якого підтвердження.

“Брехливу і наклепницьку інформацію ми не сприймаємо як законну”, - зазначив Наливайченко.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня президент Петро Порошенко вручив паспорт громадянина України білорусу Сергію Коротких, який воює у складі батальйону «Азов» від самого початку його створення і є командиром розвідки. Порошенко вручив паспорт під час зустрічі з військовими, які боронять Донецький аеропорт.

Президент подякував Коротких за мужню і віддану службу.