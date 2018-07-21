В Італії розкритикували голову МВС, який почав сварку з Україною

Політику нагадали, що "багато ворогів та багато честі" привели Італію до катастрофи.

Член дирекції опозиційної до популістського уряду Італії Демократичної партії П'єро Фассіно розкритикував міністра внутрішніх справ Маттео Сальвіні за його скандальні заяви щодо анексії Криму та Революції гідності.

Критичну реакцію Фассіно наводить Diario del Web, передає Європейська правда.

"Тепер черга дійшла до України. Не вдовольнившись сваркою з половиною Європи, невгамовний Сальвіні змушує нас сваритись з Україною. Комусь слід нагадати йому, що "багато ворогів та багато честі" привели Італію до катастрофи", - заявив Фассіно.

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Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ та віце-прем’єр Італії і глава правої партії "Ліга" Маттео Сальвіні вважає, що Росія законно анексувала український Крим, а революцію в Україні називає "фальшивою".

Сальвіні також підтвердив свою прихильність скасування європейських санкцій проти РФ.

Україна викликала "на килим" італійського посла після скандальної заяви віце-прем’єра Італії Маттео Сальвіні про "законну анексію Криму".