МЗС України викличе посла Італії щодо заяви міністра Сальвіні про визнання анексії Криму

Це пов’язано з тим, що проросійський глава МВС Італії назвав окупацію Криму законною, а Революцію гідності в Україні «псевдореволюцією».

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявляє, що зовнішньополітичне відомство 23 липня викличе посла Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа з приводу заяви віце-прем'єр-міністра і міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні про визнання анексії Криму.

Про це дипломат повідомила в ефірі "5 каналу".

«Ми реагуємо. У понеділок будемо зустрічатися з італійським послом. Він дуже приємна людина. Я розумію, що він не може відповідати за слова своїх політиків, особливо зважаючи на те, що цей політик їздив в Крим і щойно повернувся з Москви, де за наявною у нас інформацією, зустрічався з паном Путіним», - зазначила Зеркаль.

Відомо, що Сальвіні є представником партії "Ліга" (колишня назва "Ліга Півночі"), яку підозрюють у тісних зв'язках з керівною партією Кремля "Єдина Росія", і зокрема, в отриманні фінансування. Водночас Сальвіні заперечує, що його партія фінансується російськими грішми.

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Журналісти видання The Washington Post попросили його прокоментували звинувачення, що його партія "Ліга" (колишня назва "Ліга Півночі") бере кошти від російської керівної партії президента РФ Володимира Путіна "Єдина Росія".

"Це фальшиві новини. Ми судимося з тими, хто повідомляє про це. Це неправда. Ми ніколи не брали жодного євро, жодного рубля або жодного долара", - стверджує Сальвіні.

Водночас щодо існування угоди між партіями "Ліга" та "Єдина Росія" міністр відповів: "Так, це була політична угода, щодо якої відбувалася трансляція у всесвітній мережі. Предметом угоди була співпраця між молодіжними рухами у культурних та економічних питаннях, так само, як і з іншими партіями, такими як "Національний фронт" у Франції та Австрійською партією свободи".

Як повідомляв УНІАН, віце-прем'єр-міністр і міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні назвав окупацію Криму Російською Федерацією у 2014 році законною, а Революцію гідності в Україні «псевдореволюцією». Він виступає за скасування санкцій проти РФ.