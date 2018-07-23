"Перебільшують мої можливості": Усик прокоментував ідею присвоєння йому звання Героя України

У Москві пройшов фінальний поєдинок Всесвітньої боксерської суперсерії, в якому українець Олександр Усик побив росіянина Мурата Гассієва.

Український боксер Олександр Усик, який напередодні став абсолютним чемпіоном світу у ваговій категорії до 90,7 кілограма, заявляє, що не чув про ідею присвоєння йому звання Героя України.

Про це він повідомив в аеропорту «Київ» після прибуття з Москви, де відбувався його поєдинок із росіянином Муратом Гассієвим, передає "Радіо Свобода".

«Я про це не знаю нічого, я не читав. Не можу вам нічого сказати. Якщо чесно, мені здається, що вони (українська влада, – ред.) перебільшують мої можливості», – сказав Усик, відповідаючи на питання журналіста.

Читайте також"Щоб стати Героєм України, Усику ще треба "лупати і лупати цю скелю": посол в США прокоментував перемогу Усика

Пізніше Усик закликав журналіста ставити питання про спорт, а не про пропозицію прем’єр-міністра.

Як відомо, у Москві пройшов фінальний поєдинок Всесвітньої боксерської суперсерії, в якому українець Олександр Усик побив росіянина Мурата Гассієва.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що запропонує президенту Петру Порошенку присвоїти боксеру Олександру Усику звання Героя України.