Прокуратура АРК встановила особи 9 тисяч силовиків, які вчинили держзраду в Криму

Збір доказів здійснюється переважно слідчими прокуратури.

Прокуратура Автономної республіки Крим (АРК) встановила повні ідентифікаційні дані понад 9 тис. осіб з числа колишніх співробітників українських правоохоронних органів на півострові, які вчинили державну зраду.

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Про це повідомив перший заступник прокурора АРК Микола Іванець, передають Крим.Реалії. За його словами, слідче управління прокуратури АРК здійснює досудове розслідування за 123 кримінальними провадженнями за фактами вчинення державної зради.

«У ході досудового розслідування встановлено штатну чисельність 18 правоохоронних органів, які працювали на території Автономної республіки Крим та у Севастополі до окупації півострова, яка становить близько 18 600 осіб», – сказав Микола Іванець.

Він зазначив, що збір доказів здійснюється переважно слідчими прокуратури. «Сьогодні ми маємо відповідні реєстри, що містять необхідну інформацію з більш ніж 4000 осіб з числа правоохоронців», – повідомив перший заступник прокурора.

Іванець наголосив на необхідності покращення співпраці з співробітниками СБУ в частині встановлення осіб, які вчинили державну зраду, та Державної прикордонної служби України з питань перетину держкордону і адміністративної межі з Кримом.

Генеральна прокуратура Українизвинувачує в державній зраді 73 українських військових, які зрадили присязі і після анексії Росією Криму не повернулися з півострова на материк.