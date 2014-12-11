Рада затвердила програму уряду Яценюка

Сьогодні, 11 грудня, Верховна Рада проголосувала за програму дій Кабінету Міністрів України на 2015-2016 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 269 народних депутатів із 353 зареєстрованих у сесійній залі. 28 депутатів проголосували проти, 14 - утрималися, не голосували - 42.

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Зокрема, від «Блоку Петра Порошенко» за програму проголосували 123 народних депутата, від «Народного фронту» - 77, від «Батьківщини» - 15, від Радикальної партії - 20, від «Самопомочі» - 27. «Опозиційний блок», групи «Воля народу» та «Економічний розвиток »дали 0 голосів« за».

Таким чином, програма Кабміну передбачає:

прийняття і виконання держпрограми розвитку ЗСУ до 2020 р

до 5% ВВП витрат направляти на оборону і правоохоронну діяльність

розробка та сприяння прийняттю в новій редакції закону про державне оборонне замовлення

відмова від позаблокового статусу

соціальне забезпечення військовослужбовців та інших учасників АТО

будівництво та облаштування кордону між Україною та РФ

Розробка та реалізація концепції інформаційної безпеки України, запуск іномовлення та роздержавлення засобів масової інформації

завершення зменшення кількості контролюючих органів з 56 до 28, функцій - з 1032 до 680 (перше півріччя 2015 року), приведення кількості контролюючих органів та їх функцій у повну відповідність з європейськими стандартами (2016)

прийняття 1500 стандартів ЄС, припинення дії на території України стандартів колишнього СРСР

створення повнотекстової електронної бази стандартів (близько 28 тис. стандартів)

скорочення кількості держслужбовців на 10%, збільшення заробітної плати

впровадження електронного управління

розробка закону щодо відкриття даних

створення Нацагентства з питань запобігання корупції та Національного антикорупційного бюро

моніторинг способу життя держслужбовців

створення Єдиного електронного реєстру декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру державних службовців

реформування МВС

розробка та сприяння прийняттю закону про національну поліцію;

створення Держбюро розслідувань