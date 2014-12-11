В ГПУ назвали офіційні дані про втрати під Іловайськом

Про це генпрокурор Віталій Ярема розповів в інтерв'ю Українській правді.

"Нами офіційно встановлено, під час Іловайської трагедії або котла загинув 241 український патріот", - сказав Ярема.

Крім того, за словами генпрокурора, проводиться розслідування по подіях біля Волновахи, де загинули 18 українських військовослужбовців, Зеленопілля, збитий літак ІЛ-76.

Читайте такожУ Іловайському котлі і під Саур-Могилою загинули більше тисячі бійців - Семенченко"Це все події, що призвели до загибелі великої кількості військовослужбовців. І військова прокуратура проводить розслідування, наскільки правильними і професійними були рішення військових керівників під час проведення цих операцій", - зазначив Ярема.

"Щодо Іловайської трагедії теж проводиться розслідування. Я знаю, що свідчили з цього приводу і міністр внутрішніх справ, і міністр оборони. На якій стадії зараз знаходиться слідство і яку оцінку слідчий дає тим чи іншим посадовцям, я не готовий відповісти, це слідча таємниця", - сказав генпрокурор.

В той же час він зазначив, що не готовий сказати, якими будуть результати розслідування.