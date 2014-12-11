Рада збільшила межі одного району в Донецькій області

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 288 народних депутатів із 329 зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначається у пояснювальній записці, ситуація, що склалася в регіоні, призводить до численних людських жертв, значних непередбачуваних витрат державного і місцевих бюджетів, катастрофічного погіршення соціально-економічного становища в державі, регіоні, громаді та кожній окремій родині.

"Для врегулювання даної ситуації та недопущення гуманітарної катастрофи на територіях, які підконтрольні українській владі, але органи місцевого самоврядування, через які здійснювалося фінансування цих територій, знаходяться під контролем незаконних збройних формувань, необхідно змінити адміністративно-територіальний устрій окремих територій Донецької області", - йдеться у пояснювальній записці.

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Постановою народних депутатів від "Народного фронту" та "Блоку Петра Порошенка" з метою упорядкування адміністративних зв’язків між окремими населеними пунктами Донецької області, які були розірвані внаслідок проведення антитерористичної операції, створення умов для ефективного здійснення повноважень органами місцевого самоврядування адміністративно-територіальних одиниць, що знаходяться поза межами зони проведення антитерористичної операції, та забезпечення життєдіяльності у таких населених пунктах, передбачається змінити межі Артемівського району Донецької області, збільшивши територію Артемівського району на 17297 га земель.

Зробити це планується за рахунок передачі до його складу 8533 га земель, що знаходяться у віданні Вуглегірської міської ради Єнакієвської міської ради (в тому числі території міста Вуглегірськ, селища Булавине, селища Грозне, селища Каютине, селища Красний Пахар, селища Савелівка), 8035 га – Ольховатської селищної ради Єнакієвської міської ради (в тому числі території села Весела Долина, селища міського типу Ольховатка, селища Данилове, селища Іллінка, селища Рідкодуб, селища Кам’янка), 729 га – Булавинської селищної ради Єнакієвської міської ради (в тому числі території селища міського типу Булавинське, селища міського типу Олександрівське, селища міського типу Оленівка, селища міського типу Прибережне), та затвердити територію Артемівського району загальною площею 185977 га.