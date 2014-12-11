Порошенко планує запустити англомовний супутниковий канал

Про це йдеться у повідомленні прес-служби уряду Австралії з посиланням на спільну прес-конференцію Порошенка з прем'єр-міністром Австралії Тоні Ебботом у Мельбурні.

Зокрема, відповідаючи на запитання, наскільки це важливо, протистояти інформаційній війні, яку веде Росія одночасно зі справжньою війною, Порошенко наголосив: "Я хочу подякувати Тоні (Ебботу) за демонстрацію єдності всього цивілізованого світу - Європейського Союзу, Австралії, Канади, Сполучених Штатів та Японії - весь світ разом з Україною, і Росія залишається в ізоляції. Це означає, що сотні мільйонів доларів, які вона витратила на інформаційну війну, не є ефективними, тому що правда з нами".

При цьому президент зазначив, що це не повинно означати, що "ми не повинні координувати наші зусилля також в інформаційних війнах".

Читайте такожПропаганда Дмитра Кисельова буде виходити на 45 мовах світу"Ми плануємо запустити український англомовний супутниковий канал, щоб представляти нашу точку зору щодо інформації, яка стосується подій на сході та правди про Україну. Це є абсолютно необхідним", - повідомив Порошенко.

При цьому він висловив переконання, що всі ці дії направлені не проти Росії. Зокрема, глава держави відзначив, що все це стосується того, щоб Росія виконувала свої зобов'язання відповідно до підписаного нею Мінського протоколу. "Це також і підпис Росії (в Мінських домовленостях), де є абсолютно чітке повідомлення: будь ласка, зупиніть вогонь. Будь ласка, звільніть заручників. Будь-ласка, виведіть свої війська з моєї території. Будь ласка, закрийте кордон, і я обіцяю, що якщо ви закриєте кордон, протягом одного, двох, трьох тижнів ми будемо мати мир і стабільність в Україні. Це дуже просто", - підсумував Порошенко.