Денісова просить німецького омбудсмена посприяти в організації зустрічі з Сенцовим

Уповноважений Верховної Ради з прав людини наголосила на важливості тиску міжнародної спільноти на владу РФ задля захисту прав українських політв'язнів в Росії.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова просить урядового комісара з політики у галузі прав людини та гуманітарної допомоги МЗС Німеччини Бербель Кофлер посприяти в організації зустрічі з незаконно засудженим в Росії українським режисером Олегом Сенцовим в колонії міста Лабитнангі (РФ).

Про це український омбудсмен повідомила у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, Денісова наголосила, що підтримка і тиск міжнародної спільноти у вирішенні складної ситуації, що склалася із забезпеченням і захистом прав українських політв'язнів в Росії, має надзвичайно велике значення і сприятиме позитивному розв'язанню проблеми.

"Змушена визнати, що під час мого двотижневого перебування на території Росії у червні цього року надані мені як Уповноваженому Верховної Ради з прав людини гарантії безумовного і безперешкодного допуску до ув'язнених громадян України, про які домовлялися президенти двох країн, так і не були дотримані Володимиром Путіним", - заявила Денісова.

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"У той же час інформація з різних джерел щодо стану здоров'я Олега Сенцова, який наразі голодує майже 80 днів, є дуже суперечливою. Вона потребує незалежної перевірки шляхом моєї особистої зустрічі з Олегом. У зв'язку з цим прошу вашого можливого сприяння у даному питанні", - йдеться у листі українського омбудсмена.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня Уповноважений Федерального уряду Німеччини з прав людини та гуманітарної допомоги Бербель Кофлер висловила сподівання, що влада Російської Федерації забезпечить необхідну медичну допомогу українському режисеру Сенцову.