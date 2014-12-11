Савченко втратила слух на одне вухо, тюремні медики не справляються - адвокат

Захист української льотчиці, народного депутата Надії Савченко занепокоєний станом її здоров`я через запалення вуха.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Ілля Новіков.

”Щойно я вийшов від Надії Савченко. Вперше за весь цей час вона попросила про допомогу для себе особисто. У неї знову запалення правого вуха, застудженого на етапі у вересні. Тюремні медики не справляються, зараз втрата слуху цим вухом вже повна, і схоже, далі буде гірше. Ми будемо просити ГСК терміново направити когось оглянути її”, - повідомив Новіков.

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Також адвокат зазначив, що ”вперше за всі ці місяці у камері у Надії з`явилася сусідка - 24-річна Заліна К., звинувачена у співучасті у розбійному нападі. Стосунки у них склалися нормальні”.

”Ми з Надією провели близько години за вивченням білінгу телефонів Корнелюка і Волошина, наданих нам СБУ. Навіть за неповної інформації, яка у нас є зараз, журналісти у той день приїхали до району, де потім потрапили під обстріл, не раніше 10.34 за київським часом , а в 10.44 телефон Савченко вже перебував у центрі Луганська. насправді часовий розрив набагато більший - у полон Савченко потрапила на початку одинадцятої, а знімальна група приїхала на саме перехрестя вже після 11-ї”, - повідомив адвокат.

У цьому зв`язку Новіков наголосив, що в принципі, цієї інформації достатньо для припинення переслідування.

За його словами, він з іншими адвокатами найближчим часом має намір розповісти про все більш детально.

”У понеділок в Мосміськсуді розглядатимуться дві наші чергові скарги, у тому числі на продовження арешту. Надія братиме участь по відеоконференції”, - зазначив Новіков.

Довідка УНІАН. Льотчиця Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі, а потім її перевезли до Росії.

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Як стверджує російське слідство, під час військових дій у районі Луганська у червні Савченко вступила в батальйон «Айдар». Дізнавшись координати розташування групи російських співробітників ВГТРК та інших цивільних осіб під Луганськом, вона передала ці координати бойовикам, а потім саме за цими координатами було проведено мінометний обстріл, у результаті якого загинули співробітники ВГТРК Ігор Корнелюк і Антон Волошин. Також у РФ Савченко звинуватили в незаконному перетині кордону.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко було обрано народним депутатом за списком партії «Батьківщина».

27 жовтня Басманний суд Москви за клопотанням слідства продовжив термін утримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.