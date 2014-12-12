Бойовики перекинули підкріплення в район Бахмутки - ІС
08:47, 12 грудня 2014Політика
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Зафіксовано появу танків бойовиків і вихід їх на вогневі позиції в районі Бахмутської траси.
REUTERS
Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» на своїй сторінці в Facebook.
«Зафіксовано появу танків (до 5 од.) російсько-терористичних військ і вихід їх на вогневі позиції в районі Бахмутської траси. Одночасно кілька артилерійських батарей супротивника, оснащених 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика», здійснювали в цьому районі маневр щодо зміни вогневих позицій», - повідомляє Тимчук.
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За його інформацією, на цій ділянці зафіксовані окремі випадки відкриття бойовиками артилерійського вогню.
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