Бойовики перекинули підкріплення в район Бахмутки - ІС

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» на своїй сторінці в Facebook.

«Зафіксовано появу танків (до 5 од.) російсько-терористичних військ і вихід їх на вогневі позиції в районі Бахмутської траси. Одночасно кілька артилерійських батарей супротивника, оснащених 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика», здійснювали в цьому районі маневр щодо зміни вогневих позицій», - повідомляє Тимчук.

Читайте такожБойовики зруйнували багато будинків в Авдіївці, місцеві звинувачують в обстрілі українську армію - Тимчук

За його інформацією, на цій ділянці зафіксовані окремі випадки відкриття бойовиками артилерійського вогню.