"Лідеру найсильнішої держави": Савченко написала Трампу листа із закликом допомогти звільнити в’язнів Кремля

Депутат просить президента США допомоги по звільненню всіх українських політв'язнів із Росії.

Позафракційний народний депутат Надія Савченко, яку підозрюють у підготовці терактів і держперевороту написала листа президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу.

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Про це повідомляється на її сторінці у Facebook.

"Я прошу у вас допомоги по звільненню всіх українських політв'язнів із Росії... тільки вам під силу протистояти на міжнародній арені президенту Росії Володимиру Путіну. Прошу зробити від вас можливе для повернення українських політв'язнів додому, до своїх сімей", - йдеться у листі.

Савченко називає президента Петра Порошенка "найкорумпованішим президентом в історії такої перспективної країни із сильним народом, як Україна, який використовує державну владу з єдиною метою - власного збагачення".

Копії листів українською та англійською мовами викладено на сторінці Савченко.