Путін скликав Радбез РФ по Донбасу
14:43, 12 грудня 2014Політика
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Президент Росії Володимир Путін у п'ятницю скликав Раду Безпеки РФ, головною темою обговорення на якій став конфлікт в Україні.
REUTERS
Як повідомляє ZN.UA з посиланням на прес-службу Кремля, учасники Ради висловили "глибоку стурбованість" у зв'язку з триваючою "надзвичайною напруженістю гуманітарної ситуації в Луганській і Донецькій областях".
Також, згідно з повідомленням, представники СБ Росії обговорили "зусилля з врегулювання" конфлікту в Донбасі.
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Про результати обговорення та прийняті рішення в Кремлі не згадали.
У Раду безпеки РФ входять, крім інших, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, міністр оборони Сергій Шойгу, голова Ради Федерації Валентина Матвієнко та інші.
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