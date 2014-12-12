Путін скликав Радбез РФ по Донбасу

Як повідомляє ZN.UA з посиланням на прес-службу Кремля, учасники Ради висловили "глибоку стурбованість" у зв'язку з триваючою "надзвичайною напруженістю гуманітарної ситуації в Луганській і Донецькій областях".

Також, згідно з повідомленням, представники СБ Росії обговорили "зусилля з врегулювання" конфлікту в Донбасі.

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Про результати обговорення та прийняті рішення в Кремлі не згадали.

У Раду безпеки РФ входять, крім інших, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, міністр оборони Сергій Шойгу, голова Ради Федерації Валентина Матвієнко та інші.