У параді до Дня незалежності вперше візьмуть участь жінки-військові (фотогалерея)

Сьогодні відбулася перша репетиція пішої колони зведених парадних розрахунків.

Українські військові розпочали підготовку до параду до Дня незалежності.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко.

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"Сьогодні відбулася перша репетиція пішої колони зведених парадних розрахунків від Збройних сил України, Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби та понад 20 військовий оркестрів. Святкуймо 27-му річницю незалежності України разом!" - написав глава держави.

Також Порошенко зазначив, що "вперше у цьому році на параді крокуватиме коробка жінок-військовослужбовців".

Раніше УНІАН повідомляв, що в День Незалежності України, 24 серпня, на параді військ у столиці будуть представлені понад 200 одиниць військової техніки.