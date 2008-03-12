Омельченко каже, що Черновецький сховався під крило Балоги

Народний депутат від фракції «Наша Україна – Народна самооборона», колишній мер Києва Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО вважає, що столичний міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив про намір відмовитися від участі в засіданні Кабінету Міністрів за згодою Секретаріату Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О.ОМЕЛЬЧЕНКО висловив сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів.

«Секретаріат Президента “кришує” ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Я не хочу так говорити, це по-блатному. Але те, що без відома Секретаріату Президента він би такої заяви не зробив, – я в цьому переконаний», - сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Він наголосив, що, відповідно до закону України про столицю і постанови Конституційного суду, Київський міський голова підзвітний і підконтрольний Кабінету Міністрів і “тільки відповідальний перед Президентом».

Як повідомляв УНІАН, серед питань порядку денного сьогоднішнього засідання Кабміну зазначено і звіт голови КМДА Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про виконання актів законодавства і вирішення актуальних проблем розвитку Києва. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повинен бути присутній як доповідач на цьому засіданні.

Проте вчора він послав прем`єр-міністрові Юлії ТИМОШЕНКО відкритого листа, в якому заявив, що не звітуватиме перед Кабміном про діяльність столичної міськдержадміністрації, а згоден доповідати з цього питання Президентові України Вікторові ЮЩЕНКУ і столичною громадою.