Прикордонники не дали терористам вивезти 768 тонн вугілля з "ДНР"
00:53, 15 грудня 2014Політика
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На контрольний пункт "Волноваха" з території, підконтрольній "ДНР", прибув потяг з вантажем металобрухту та 768 тоннами вугілля.
Прикордонники не дали терористам вивезти 768 тонн вугілля з "ДНР" / УЗ
Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
"Підрозділами Держприкордонслужби проводяться заходи щодо виявлення зброї, засобів терору і диверсій, протидії протиправній діяльності та недопущення незаконного переміщення товарів і вантажів. Так, у контрольному пункті "Волноваха" з території, підконтрольній "ДНР", прибув потяг з вантажем металобрухту та 768 тоннами вугілля", - йдеться у повідомленні.
Вантаж було зупинено 13 грудня.
"Наразі триває перевірка щодо законності переміщення цього вантажу", - зазначили у ДПСУ.
За даними прикордонників, обстановка на українсько-російській ділянці кордону залишається складною.
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