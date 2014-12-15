Прикордонники не дали терористам вивезти 768 тонн вугілля з "ДНР"

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

"Підрозділами Держприкордонслужби проводяться заходи щодо виявлення зброї, засобів терору і диверсій, протидії протиправній діяльності та недопущення незаконного переміщення товарів і вантажів. Так, у контрольному пункті "Волноваха" з території, підконтрольній "ДНР", прибув потяг з вантажем металобрухту та 768 тоннами вугілля", - йдеться у повідомленні.

Вантаж було зупинено 13 грудня.

"Наразі триває перевірка щодо законності переміщення цього вантажу", - зазначили у ДПСУ.

За даними прикордонників, обстановка на українсько-російській ділянці кордону залишається складною.