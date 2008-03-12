Разом з Ющенком на Черкащину їдуть іноземні високопосадовці

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув із робочою поїздкою до Черкаської області.

Як повідомляє прес-служба глави держави, головна мета поїздки – участь у відкритті Навчального центру підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України (с.Оршавець).

Планується, що у присутності Президента України голова Представництва Європейської комісії в Україні Ієн БОУГ, голова Держмитслужби Микола ЛИТВИН, Посол США Уїльям ТЕЙЛОР та голова Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Джеффрі ЛАБОВІЦ підпишуть Меморандум про започаткування другого етапу проекту HUREMAS.

За словами глави держави, перехід прикордонної служби на комплектування персоналом за контрактом, піднесення його професійної підготовки на рівень європейських та світових стандартів і є тим кроком, який значно посилить рівень професіоналізму та відповідальності прикордонників, дозволить сформувати нове обличчя українського кордону, поставить нездоланну перешкоду таким транснаціональним загрозам, якими є міжнародний тероризм, контрабандна діяльність, торгівля наркотиками, незаконна міграція.

Планується також, що під час поїздки глава держави поспілкується із працівниками та ознайомиться з роботою Золотоніської філії ТОВ СП «Нібулон» (с.Вознесенське). Передбачається, що В.ЮЩЕНКО огляне лабораторію з аналізу якості зерна, виробничі потужності з вивантаження зерна у сховища, установки з просушування та ємності для зберігання зерна.

За словами Президента, для України в цілому та Черкащини зокрема головним пріоритетом та інструментом у глобальній конкурентній боротьбі є потенціал агропромислового комплексу. За оцінками міжнародних експертів, Україна у 2005 році забезпечила майже 5% світового експорту зерна. Це шосте місце серед країн світу. Глава держави переконаний, що обмеження експорту аграрної продукції – це шлях у нікуди. Необхідно забезпечити виробництво в таких обсягах, щоб вистачало для внутрішнього споживання та задоволення попиту на українську продукцію на зовнішніх ринках.

Також цього дня глава держави ознайомиться із роботами з відродження Музею Тараса Шевченка Шевченківського національного заповідника (м.Канів).