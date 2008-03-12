Тимошенко заявляє, що державна машина стає на задні лапи

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звинувачує Центральну виборчу комісію у «виконанні доручень» з нереєстрації нових депутатів від БЮТ у Київській міській раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на засіданні уряду.

«Не може зібратися ЦВК для того, щоб офіційно надати статус тим депутатам міськради на заміну виключених депутатів відповідно до імперативного мандата. Найдивовижніше, що та частина Центральної виборчої комісії, яка представляє демократичну коаліцію на чолі з головою ЦВК, якраз і саботує ухвалення такого рішення», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також пообіцяла сьогодні на прес-конференції обнародувати прізвища тих представників ЦВК, які «відповідно до закону не ухвалюють таке рішення і практично виконують абсолютно незаконні доручення і, власне, під тиском, який зараз чиниться на Центральну виборчу комісію».

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що завтра, 12 березня, Конституційний Суд планує розглянути подання, яке «може вихолостити зміст закону про імперативний мандат».

На її думку, відмова від ключових положень закону про імперативний мандат призведе «до безмежності корупції і не дозволить партії очищати ряди від тих, хто порушує принципи моралі і Конституції».

«Вся державна машина стає на задні лапи і працює в послугу тим корумпованим чиновникам, які здатні роздавати хабарі. Так відбувається в нашому житті. Або демократична команда буде переламувати цю ситуацію, або ми будемо співучасниками цих процесів, які виглядають непривабливо», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, засідання ЦВК, на якому планувалося розглянути питання щодо визнання обраними депутатів Київради за поданням БЮТ, через відсутність кворуму вже було двічі перенесено.