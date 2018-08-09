Адвокат Сенцова розповів про можливі терміни помилування режисера

За його словами, необхідний термін від двох тижнів до місяця, щоб комісія дала висновок і рекомендації президенту РФ про помилування українського режисера.

Процедура з помилуванням українського режисера і політв'язня Олега Сенцова, стан якого значно погіршився через голодування, може тривати до місяця.

Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк в Facebook з посиланням на адвоката українця Дмитра Дінзе. За словами Дінзе, у разі, якщо публічна заява Дмитра Пєскова означає початок процедури помилування на підставі листа матері Олега Сенцова, необхідний термін від двох тижнів до місяця, щоб комісія дала висновок і рекомендації президента про помилування українського режисера.

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"Необхідний за законодавством "набір дій" включає в себе створення комісії, яка повинна отримати висновок з колонії про фізичний стан ув'язненого та його поведінку. Приблизно теж саме, що відбувається при прийнятті рішення про УДЗ. Потрібно отримати психологічний висновок, висновок від керівництва колонії, чи є якісь нарікання або заохочення за час відбування покарання. У підсумку робиться висновок, чи є він суспільно небезпечним і чи можна помилувати. Виносяться рекомендації, які президент розглядає і приймає рішення", - розповів адвокат, підкресливши, що український режисер не має наміру припиняти голодування і переживає зараз затяжну вже третю за час голодування кризу стану здоров'я.

Раніше повідомлялося, що стан українського режисера і політв'язня Олега Сенцова, який голодує у російській колонії, дуже поганий. За словами його сестри, Сенцов практично не встає і відмовляється від госпіталізації.

УФСІН Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявляє, що стан здоров'я незаконно засудженого до РФ українського режисера Олега Сенцова, який голодує з 14 травня, оцінюється російськими лікарями як задовільний.