Широка коаліція таки буде?

Сьогодні розпочинає працювати робоча група з представників Антикризової коаліції та «Нашої України» щодо створення широкої коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ після зустрічі з Президентом за участю прем’єр-міністра України Юрія ЄХАНУРОВА, одного з лідерів блоку «Наша України» Романа БЕЗСМЕРТНОГО та лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Сьогодні приступає до роботи робоча група в складі представників коаліції, яка є в парламенті, та «Нашої України» для того, щоб підготувати спільний документ, виходячи з необхідності реагувати на те, що сталося, і потреб України, щоб ми мали справді широку коаліцію, куди обов’язково входитиме «Наша Україна», - сказав О.МОРОЗ.

Він повідомив, що зараз розпочнеться засідання політрад блоку «Наша Україна» та Партії регіонів, за підсумками яких відбудеться зустріч о 15-ї год. у В.ЮЩЕНКА з метою обговорити їх підсумки.

Спікер підкреслив, що угода, яка може лягти в основу широкої коаліції, вже напрацьована і парафована Партією регіонів і блоком «Наша Україна» в ході попередніх переговорів. Крім того, Антикризова коаліція створена на 90% на базі цього документу.

О.МОРОЗ підкреслив, що «Наша Україна» в цьому переговорному процесі займає конструктивну позицію. За його словами, окремі радикально налаштовані члени «Нашої України» та БЮТ не вплинуть на об’єднання політичних сил.

О.МОРОЗ підкреслив, що якщо буде знайдено компроміс на верхівці влади, то відбудеться об’єднання суспільства.

Відповідаючи на запитання, чому на зустрічі була відсутня лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, О.МОРОЗ зазначив, що ініціатором зустрічі є Президент, а координатор створення коаліції - В.ЯНУКОВИЧ. Спікер також відзначив, що питання розпуску парламенту на зустрічі взагалі не обговорювалося.