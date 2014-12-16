Розенко розказав, коли буде готовий новий Трудовий кодекс

Про це в ефірі hromadske.tv розповів міністр соціальної політики України Павло Розенко.

«Трудового кодексу ще немає. Є безумовна база, від якої ми можемо відштовхнутися . Є база трудовий кодекс, який був внесений і вже пройшов перше читання. Там є багато позицій, які мене не влаштовують», – сказав він.

Зокрема він наголосив, що те, що документ пройшов перше читання, не означає, що до Верховної Ради проект потрапить у теперішньому вигляді. Тому, за словами міністра, зараз відбувається робота над конкретними пунктами кодексу.

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«Я маю таку амбітну мету – щоб у лютому ми вже мали кінцевий документ і внесли його на розгляд Верховної Ради», – заявив Розенко.

Стосовно принципових пунктів документу, міністр зазначив, що хоче відкрити ринок праці України для іноземних інвесторів, однак зберегти при цьому права працівників.