СБУ не розслідує можливі злочини звільненого з російської колонії українця Костенка

За кримінальне провадження за обставинами можливого вчинення Костенком злочину відповідає Національна поліція, йдеться у відповіді на запит УНІАНу.

Служба безпеки України заявляє, що не має відношення до розслідування можливого скоєння злочину звільненим з російської колонії українцем Олександром Костенком.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит УНІАН.

Серед різних питань агентство запитувало у Служби безпеки щодо підтвердження інформації про затримання Костенка у 2014 році за співпрацю з російськими спецслужбами і можливу терористичну діяльність.

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Зокрема, у відповіді СБУ йдеться про те, що "органами прокуратури в листопаді 2017 року здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за обставинами можливого вчинення злочину (Олександром Костенком) доручено слідчим Національної поліції".

"Враховуючи вимоги частини першої частини ст. 222 Кримінального процесуального кодексу України, Служба безпеки не уповноважена надавати інформацію, що стосується розслідування кримінальних проваджень іншими правоохоронними органами", - заявили в СБУ.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2015 року так званий «Київський районний суд Сімферополя» засудив Костенка до позбавлення волі терміном 4 роки і 2 місяці. Пізніше в апеляційних інстанціях його було зменшено до 3 років і 6 місяців.

Костенка звинувачували в тому, що під час Євромайдану у 2014 році в Києві він нібито заподіяв тілесні ушкодження співробітнику кримського спецпідрозділу «Беркут». Крім того, він нібито без передбаченого законом дозволу незаконно зберігав нарізний ствол.

Костенко не визнав своєї провини. Він відбував термін покарання в колонії міста Кірово-Чепецьк Кіровської області.

3 серпня його було звільнено з російської в'язниці.

6 серпня у МЗС України заявили, що Костенку допоможуть оформити документи з метою отримання статусу внутрішньо переміщеної особи.

Після звільнення Костенка у соціальних мережах з’явилася інформація про те, що Служба безпеки України у 2014 році затримувала його та Станіслава Краснова за підозрою у тероризмі та пособництві російським спецслужбам. При цьому зазначається, що кримінальне провадження розслідувалося Святошинським райуправлінням поліції щодо нього і Краснова за незаконне зберігання зброї. Згідно з повідомленнями, Костенко був заарештований і звільнений під заставу. Після чого він втік до окупованого Криму, де і був затриманий.