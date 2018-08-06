МЗС прокоментувало "російський паспорт" звільненого українського політв'язня

У МЗС заявили, що при звільненні з колонії Костенку повернули український паспорт.

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що українські правоохоронні органи не зверталися до зовнішньополітичного відомства з інформацією щодо імовірного розшуку звільненого з російської колонії кримчанина Олександра Костенка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив державний секретар МЗС Андрій Заяць.

За його словами, МЗС не має можливості вивчати біографічні довідки засуджених. «Ми володіємо тією інформацією, яку вони надають про себе, яку нам надають про них їхні рідні, і якщо вони перебувають у розшуку на території України, тоді до нас звертаються правоохоронні органи, але знову ж таки виключно в рамках передачі цієї інформації до правоохоронних органів іноземних держав», - додав він.

«Нам невідомо про те, щоб Олександр перебував у розшуку. Якби він перебував у міжнародному розшуку, то, очевидно, російські прикордонники, побачивши червону картку Інтерполу, його одразу ж заарештували і виконали своє зобов'язання перед Інтерполом. Такого не сталося. Тому я припускаю, що, напевне, він не перебуває у розшуку, чи справа, яка була свого часу відкрита, в якій вона процесуальній стадії, чи вона продовжує розслідуватися, чи вона закрита з будь-яких мотивів, мені і моїм колегам в міністерстві невідомо», - заявив дипломат.

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«До нас звернень правоохоронних органів України з тим, щоби ми організували на кордоні, повідомили через який пункт пропуску буде в'їжджати, о котрій годині, на якому автомобілі, не було. Я думаю, що, якби особа, про яку йдеться, перебувала у розшуку, очевидно, ми б отримали відповідні запити від правоохоронних органів», - наголосив Заяць.

Таким чином, додав він, питання щодо процесуальної стадії можливих справ стосовно Костенка доречно адресувати українським правоохоронним органам.

Коментуючи поширювану інформацію про те, що Костенко нібито отримав російський паспорт в окупованому Криму перед затриманням, Заяць сказав: «Мені невідомо, чи є у нього російський паспорт, але при адміністрації пенітенціарного закладу йому було при звільненні повернуто його український паспорт, і за ним він і перетнув український кордон». «Отже, якби росіяни не визнавали його українського паспорта, то вони б, очевидно, не дозволили йому виїхати за російським паспортом», - вважає дипломат.

Як повідомляв УНІАН, кримського активіста Костенка 3 серпня було звільнено з російської в'язниці. Очікується, що сьогодні надвечір він прибуде до Києва.

Після звільнення Костенка у соціальних мережах з’явилася інформація про те, що Служба безпеки України у 2014 році затримувала його за підозрою у тероризмі та пособництві російським спецслужбам. За повідомленнями, Костенко був заарештований і звільнений під заставу. Після чого він втік до окупованого Криму, де і був затриманий.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Костенко є політичним в'язнем відповідно до постанови ВР. «Якщо щодо нього є якісь претензії у правоохоронних органів, то, будь ласка, з'ясовуйте їх, і приймайте рішення стосовно Олександра Костенка», - зазначила вона.

Довідка УНІАН. Костенка звинувачували в тому, що під час Євромайдану у 2014 році в Києві він нібито заподіяв тілесні ушкодження співробітнику кримського спецпідрозділу «Беркут». Крім того, він нібито без передбаченого законом дозволу незаконно зберігав нарізний ствол.

У травні 2015 року так званий «Київський районний суд Сімферополя» засудив Костенка за обвинуваченням у незаконному зберіганні вогнепальної зброї до позбавлення волі строком 4 роки і 2 місяці. Пізніше в апеляційних інстанціях цей строк було зменшено до 3 років і 6 місяців.

Костенко не визнав своєї провини. Він відбував термін покарання в колонії міста Кірово-Чепецьк Кіровської області.