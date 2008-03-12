Омельченко підозрює, що у Балоги знали про призначення зятів Черновецького

За всі порушення в роботі Київської міської державної адміністрації відповідальність несе Секретаріат Президента України, вважає колишній мер Києва Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні, виступаючи на засіданні Кабінету міністрів.

«Секретаріат Президента несе повну відповідальність за злочини, які вчинені в Києві за два роки», - підкреслив О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Коментуючи лист голови Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ про те, що Кабінет міністрів не має права проводити перевірку роботи КМДА, О.ОМЕЛЬЧЕНО відзначив, що оскільки, відповідно до закону про столицю, Київська міськдержадміністрація підзвітна і підконтрольна уряду, то Кабмін має повне право проводити таку перевірку.

Крім того, він підкреслив, що Києвом зараз править «клан оточення сім`ї Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО». «Невже не бачили в Секретаріаті Президента і в уряді, коли на посади перших заступників голови Секретаріату призначалися племінники і зяті (Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО – УНІАН)?», - поцікавився О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, в лютому В.БАЛОГА звернувся з листом до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з пропозицією переглянути доручення щодо проведення перевірки діяльності Київської міської державної адміністрації.