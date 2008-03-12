Ющенко не зможе звільнити Черновецького - Шлапак

Президент України з юридичного погляду не зможе звільнити Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку журналістам висловив перший заступник розділу Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК.

«Президент, очевидно, радитиметься з юристами. Я не юрист і не можу давати остаточну оцінку, проте, на мою думку, рішення Конституційного Суду, про яке сьогодні багато мовилося, не дозволяє Президентові зробити такий крок», - відзначив він.

На думку О.ШЛАПАКА, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО можна тимчасово усунути з посади голови КМДА. «Можливо усунути на певний час для детальнішого розгляду ситуації, доки до цього питання підключиться прокуратура – це можливий крок», - вважає він.

Проте, за словами заступника голови Секретаріату Президента, на сьогодні звільнити Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і «не дати відповіді на питання, що буде далі з виконанням конкретних державних функцій, які повинен виконувати сьогодні той, хто працює на цій посаді, - це абсолютно неправова і неправильна позиція», - сказав О.ШЛАПАК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 березня, Кабмін прийняв рішення звернутися до Президента з проханням звільнити Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови КМДА.

Водночас уряд постановив звернутися до Верховної Ради з пропозицією невідкладно розглянути питання, що стосується прийняття рішення про проведення дострокових виборів мера Києва і Київради.

Крім того, уряд має намір звернутися в Генеральну прокуратуру з проханням розслідувати факти порушення законодавства посадовцями КМДА.