До Савченко допустили лікаря, адвокати хочуть переконати її припинити голодування

До народного депутата України, льотчиці Надії Савченко, яку незаконно утримують у московському СІЗО, допустили лікаря з департаменту охорони здоров`я Москви.

Про це у вівторок на своїй сторінці в Twitter написав адвокат українки Марк Фейгін.

«Лікар з Департаменту охорони здоров`я Москви побував у Надії Савченко», - написав він.

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За словами Фейгіна, тепер адвокати українки спробують переконати її припинити голодування. «Я сподіваюся, це вдасться», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня Савченко оголосила голодування після того, як до неї відмовились пустити лікаря-отоларинголога і не передавали ліки, придбані адвокатами.

Як відзначають адвокати, Савченко зараз дуже погано чує на одне вухо, інше також почало боліти. «Вона може втратити слух, і це може вплинути на її долю, подальшу кар`єру як військовослужбовця. Це для неї дуже важливо», - наголосив Фейгін.

Довідка УНІАН. Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі, а потім її перевезли до Росії.

Як стверджує російське слідство, під час воєнних дій у районі Луганська в червні Савченко вступила в батальйон «Айдар». Дізнавшись координати розташування групи російських співробітників ВДТРК й інших цивільних осіб під Луганськом, вона передала ці координати бойовикам, а потім саме по цих координатах було зроблено мінометний постріл, у результаті якого загинули співробітники ВДТРК Ігор Корнелюк і Антон Волошин.

Також у Росії льотчицю звинуватили в незаконному перетині кордону.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина».

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27 жовтня Басманний суд Москви за клопотанням слідства продовжив термін тримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.

Захист Савченко звернувся до Слідчого комітету Росії з проханням про припинення кримінальної справи, зважаючи на її статус військовополоненої.