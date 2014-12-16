На часі - перетворення Вишеградської четвірки на п'ятірку за участі України - Немиря

Про це сказав голова Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, заступник голови партії "Батьківщина" Григорій Немиря під час зустрічі з міністрами закордонних справ Вишеградської четвірки - Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини.

Читайте такожКраїни «Вишеградської четвірки» створили фонд допомоги Україні

Як повідомили УНІАН в прес-службі ВО “Батьківщина, Немиря звернув увагу міністрів на проблему громадян України, які залишилися в Криму та на окупованій частині Донбасу, та внутрішньо переміщених осіб в Україні і забезпечення прав та свобод цих двох категорій громадян.

Немиря також висловив сподівання, що за умови виконання Україною необхідних кроків вже у 2015 році можливо буде запровадити безвізовий режим з ЄС для громадян нашої держави.

Немиря повідомив, що "наступні 3-5 місяців будуть для нас визначальними». «Ми повинні, нарешті, розпочати процес запровадження реформ. Неможливо встановити мир без реформ», - сказав він.

Міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак підкреслив: «Ми приїхали до Києва, щоб висловити свою солідарність народові України». «Головні виклики, які стоять зараз перед Україною - це мир та реформи, і ми будемо разом з Вами на цьому непростому шляху"- додав він.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня у Києві з робочим візитом перебувають міністри закордонних справ Вишеградської четвірки: віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ та європейської інтеграції Словацької Республіки Мирослав Лайчак, міністр закордонних справ Чеської Республіки Любомир Заоралек, міністр закордонних справ Республіки Польща Гжегож Схетина, заступник міністра закордонних справ Угорщини Ласло Сабо.

У Києві дипломати планують поділитися власним досвідом і обговорити конкретні кроки щодо надання допомоги у проведенні реформ.