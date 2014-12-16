Доля України залежить від того, чи підтримає Рада всі реформи на наступному тижні - президент

"За основу реформ береться "Стратегія-2020", кінцева мета реформ - це є підготовка країни для отримання перспективи членства в Європейскому союзі. Але є сьогодні ключові реформи, які необхідно запровадити вже і негайно, ще цього року. І ми сподіваємося, що наступного тижня парламент підтримає ці реформи. Від цього залежить фактично доля держави", - сказав він.

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За його словами, "гібридна війна, розв'язана проти України - не зупинить реформ в нашій державі".