Балога захищає Черновецького і лякає Тимошенко 101-им кілометром

Пропозиція уряду звільнити Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови Київської міської державної адміністрації безпідставна і неприйнятна.

Про це заявив керівник Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Він зазначив, що не має в своєму розпорядженні постанови Кабінету Міністрів з поданням до глави держави Віктор ЮЩЕНКА про відсторонення з посади голови Київської міської державної адміністрації Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

За його словами, відповідного офіційного документа не надходило, а про рішення уряду стало відомо з повідомлень на Урядовому порталі й у засобах масової інформації. «Водночас юридична недосконалість цієї ініціативи очевидна, як і цілком зрозумілим є її політичний аспект. Маємо черговий приклад, коли кон`юнктура і грубий піар витісняють право і закон на далеку периферію».

На підтвердження своєї оцінки В.БАЛОГА навів норми діючого законодавства, які, за його словами, унеможливлюють правове втілення постанови Кабміну. Насамперед, зазначив він, Закон «Про державну службу» визначає, що відсторонити держслужбовця з посади можна лише за невиконання ним покладених службових обов`язків, наслідком чого є людські жертви, значна матеріальна чи моральна шкода громадянину і державі. Усунути від виконання посадових обов`язків можна тільки у зв`язку і на час проведення службового розслідування фактів протиправних діянь держслужбовця. Однак стосовно Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО таке розслідування ніколи не призначалося і ніким не проводилося, тому юридично підтверджених підстав для відсторонення київського градоначальника на сьогодні немає, сказав В.БАЛОГА. «Принаймні, Кабінет Міністрів ніяких компрометуючих матеріалів на пана ЧЕРНОВЕЦЬКОГО не надав, а публікації в Інтернеті, не підкріплені порушеними кримінальними справами, не можуть бути бодай мінімально серйозним аргументом», - зазначив глава Секретаріату Президента.

Він відзначив, що останнім часом за дорученнями членів уряду та державних органів різні контролюючі організації ретельно перевіряли діяльність КМДА. За результатами цих перевірок на адресу глави держави не надійшло жодної доповідної з обґрунтованим підтвердженням фактів, які можуть стати підставою для відсторонення з посади Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та проведення стосовно нього службового розслідування, заявив керівник президентського Секретаріату. «Натомість прозвучало багато «гучних» викриттів і дорікань, які з правової точки зору є беззмістовними», - додав В.БАЛОГА.

В.БАЛОГА також наголосив, що на сьогодні немає ніяких підстав для усунення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО за Кримінально-процесуальним кодексом. Для цього він має бути притягнутий до кримінальної відповідальності за посадовий чи інший скоєний злочин, або стосовно нього має бути винесена мотивована постанова Генеральної прокуратури, зазначив глава президентського Секретаріату. «Нині столичний керівник перед законом чистий і, наскільки мені відомо, Генпрокуратура не має до нього претензій», - зазначив В.БАЛОГА.

Глава Секретаріату також вказав на особливість здійснення влади в Києві, передбачену Конституцією та законодавством України. У столиці міську адміністрацію може очолювати лише людина, обрана міським головою, яка призначається на посаду голови КМДА Указом Президента. Таку специфіку організації влади в Києві підтверджено і рішенням Конституційного Суду, і неодноразовими роз`ясненнями Міністерства юстиції, - зазначив він. «Можливо, головний служитель Феміди пан Микола ОНІЩУК і утримався при голосуванні за урядову постанову стосовно Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, бо добре бачить її юридичну вразливість», - припустив В.БАЛОГА.

Він зауважив, що рішення Кабінету Міністрів щодо голови КМДА не може бути підтримане главою держави, оскільки суперечить законодавству. «Закон один для всіх, і це гасло привело нинішню коаліцію до перемоги на парламентських виборах. Неможливо спонукати Президента порушити закон, як би це комусь не хотілося. Звісно, багатьом кортить відправити столичного градоначальника за 101-й кілометр. Але для цього слід послуговуватися лише законом, а не політичною доцільністю. Інакше може трапитися, що за такою ж доцільністю і за тим же кілометражем загримлять ті, хто нині вбраний у білі кольори, які символізують чистоту і бездоганність. Однак для України це - неприйнятний сценарій», - сказав В.БАЛОГА.