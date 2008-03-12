Ющенко каже, що Україна має бути готовою до нової ціни на газ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що Україна має бути готовою до нової ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Черкаській області.

«Великі є питання по адаптації нової газової ціни, і до цих речей ми повинні бути готові – чи то у вигляді національного резерву, чи то у вигляді формування самодостатніх бюджетних стосунків», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент додав, що всі ці питання треба диверсифікувати.