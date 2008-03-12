Ющенко каже, що Україна має бути готовою до нової ціни на газ
17:42, 12 березня 2008Політика
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Президент дав прес-конференцію
Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що Україна має бути готовою до нової ціни на газ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Черкаській області.
«Великі є питання по адаптації нової газової ціни, і до цих речей ми повинні бути готові – чи то у вигляді національного резерву, чи то у вигляді формування самодостатніх бюджетних стосунків», - сказав В.ЮЩЕНКО.
Президент додав, що всі ці питання треба диверсифікувати.
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