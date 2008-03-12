Черновецький вважає, що Тимошенко піде раніше за нього

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запевняє, що столична міська державна адміністрація під його керівництвом пропрацює довше, ніж уряд Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це мер Києва сказав сьогодні на прес-конференції.

«Запевняю вас, що мій уряд – у Москві адміністрація називається урядом – пропрацює більше, ніж той Кабінет Міністрів, який очолює Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

«Я думатиму про те, щоб колегіально ми з моєю командою звернулися до Президента з тим, аби відправити уряд у відставку, оскільки він діє не на користь України», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

На прохання журналістів уточнити, чи означає це, що він ініціюватиме відставку прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО, Л.Черновецький пояснив, що мав на увазі тільки те, що його команда «зафіксує проблему подальшого перебування ТИМОШЕНКО при владі нашої держави, бо вона здійснює вчинки, які шкодять населенню України».

Він також висловив думку, що на сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО сама готується піти у відставку. «Вона готується сама піти у відставку, швидше за все, гримнувши дверима і сказавши простим людям, що ось я це зробила, а інші не можуть. А вони нічого і не зможуть, хоч би хто прийшов, бо скарбниця держави порожня», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, Ю.ТИМОШЕНКО вичерпала всі грошові ресурси країни на розвиток і допомогу простим людям.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відзначив, що не сприймає серйозно заяв Ю.ТИМОШЕНКО. За його словами, всі її дії – «це піар і боротьба за майбутнє президентське крісло, а також за парламент, який буде достроково або в терміни сформований наново».

«У будь-якому разі, боротьба за владу, звірина боротьба, більше нічого», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він також заявив журналістам, що не спілкуватиметься з Кабміном і не звітуватиме перед ним доти, доки уряд «не відноситиметься до киян по-людськи».

На сьогодні, відзначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, він жодного разу не обговорював з прем`єр-міністром важливі проблеми Києва. За його словами, з урядом ведуть безрезультатні переговори його заступники.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 березня, уряд, заслухає звіт міжвідомчої робочої групи Кабміну з перевірки роботи КМДА, прийняв рішення звернутися до Президента Віктора ЮЩЕНКА з проханням звільнити Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови КМДА.

Водночас уряд ухвалив рішення звернутися до Верховної Ради з пропозицією невідкладно розглянути питання, що стосується рішення про проведення дострокових виборів мера Києва і Київради.