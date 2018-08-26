Порошенко: дипломатична служба має працювати як військовий підрозділ

За словами президента Петра Порошенка, у нього є «два крила» – Збройні сили та дипломатична служба.

Дипломатична служба має працювати як військовий підрозділ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив сьогодні під час візиту до Авдіївки.

«Дипломатична служба має працювати як військовий підрозділ. У президента є «два крила» – Збройні сили і дипломатична служба. "Солдати" дипломатичної служби в умовах війни відіграють не менш важливу роль, ніж українське військо… Дуже важливо, щоб спільними зусиллями ми принесли Україні мир», - сказав він.

Як повідомляє прес-служба глави держави, також президент зазначив, що у вересні 2014 року вдалося зупинити війну не тільки завдяки українським військовим, а й значною мірою зусиллями українських дипломатів.

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«Зараз не можна про все говорити, але я скажу, що без дипломатів цього б не було», - підкреслив глава держави.

Президент закликав керівників дипломатичних представництв України за кордоном скористатися можливістю та поспілкуватися сьогодні з військовими під час поїздки на Донбас.

«Дуже важливо, щоб ми спільними зусиллями в Україну принесли мир. Бо ми боремося за мир. Дуже важливо, щоб ключовий елемент цього мирного процесу – миротворча операція з мандатом Ради безпеки ООН – також для нас була ефективною та успішною», - підкреслив Порошенко.

Він особливо наголосив на важливості того, щоб кожне життя українського воїна, яке було віддано у боротьбі проти російського окупанта і російського агресора, було не дарма.

«Ми заплатили за це дуже велику ціну. За те, щоб мати можливість проводити реформи, рухатися в Європу, в НАТО і змінювати нашу Україну», - сказав глава держави.

Звертаючись до українських дипломатів, президент зауважив, що дуже розраховує на них, в першу чергу, в питаннях миру, єдності світу і солідарності з Україною, і забезпечення будівництва нової Української держави.

«Я впевнений, що це історична місія. І впевнений, що ми зараз з вами є тими, на плечі яких лягає величезна відповідальність. Прошу, щоб ми були достойні цієї відповідальності», - сказав він.