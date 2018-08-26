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Порошенко: дипломатична служба має працювати як військовий підрозділ

20:37, 26 серпня 2018
Політика
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Петро Порошенко / REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив сьогодні під час візиту до Авдіївки.

«Дипломатична служба має працювати як військовий підрозділ. У президента є «два крила» – Збройні сили і дипломатична служба. "Солдати" дипломатичної служби в умовах війни відіграють не менш важливу роль, ніж українське військо… Дуже важливо, щоб спільними зусиллями ми принесли Україні мир», - сказав він.

Як повідомляє прес-служба глави держави, також президент зазначив, що у вересні 2014 року вдалося зупинити війну не тільки завдяки українським військовим, а й значною мірою зусиллями українських дипломатів.

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«Зараз не можна про все говорити, але я скажу, що без дипломатів цього б не було», - підкреслив глава держави.

Президент закликав керівників дипломатичних представництв України за кордоном скористатися можливістю та поспілкуватися сьогодні з військовими під час поїздки на Донбас.

«Дуже важливо, щоб ми спільними зусиллями в Україну принесли мир. Бо ми боремося за мир. Дуже важливо, щоб ключовий елемент цього мирного процесу – миротворча операція з мандатом Ради безпеки ООН – також для нас була ефективною та успішною», - підкреслив Порошенко.

Він особливо наголосив на важливості того, щоб кожне життя українського воїна, яке було віддано у боротьбі проти російського окупанта і російського агресора, було не дарма.

«Ми заплатили за це дуже велику ціну. За те, щоб мати можливість проводити реформи, рухатися в Європу, в НАТО і змінювати нашу Україну», - сказав глава держави.

Звертаючись до українських дипломатів, президент зауважив, що дуже розраховує на них, в першу чергу, в питаннях миру, єдності світу і солідарності з Україною, і забезпечення будівництва нової Української держави.

«Я впевнений, що це історична місія. І впевнений, що ми зараз з вами є тими, на плечі яких лягає величезна відповідальність. Прошу, щоб ми були достойні цієї відповідальності», - сказав він.

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Теги: #Авдіївка#Петро Порошенко