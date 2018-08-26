"Джон тоді образився на мене": Порошенко згадав про поїздку із Маккейном до морпіхів у Широкине

Петро Порошенко зазначив, що сенатор Джон Маккейн захищав Україну і українців.

Президент Петро Порошенко разом з керівниками дипломатичних представництв України за кордоном та військовими 92-ї бригади Збройних сил України вшанував пам’ять американського сенатора Джона Маккейна, який пішов з життя.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

«Є ще одна велика особистість, яка була тут разом зі мною напередодні Нового року 31 грудня. Її ім’я – Джон Маккейн. Великий державний діяч і великий друг України», - сказав президент та згадав їх спільну поїздку до українських морських піхотинців в Широкино.

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«Коли я йому запропонував поїхати разом зі мною і привітати українських морпіхів в Широкино, він переніс свій візит до Грузії і сказав, що його місце тут, в Україні», - додав Порошенко.

Він нагадав, як тоді за 10 км, коли вони разом з сенатором під’їжджали до Широкино, Служба безпеки президента повідомила, що позиції українських морпіхів були обстріляні.

«Я сказав Джону – ти американський сенатор, тобі не обов’язково там бути. Я як президент маю бути зі своїми воїнами. І це перший раз, коли Джон образився на мене, навіть за те, що я подумав йому це запропонувати», - згадав президент.

«Він казав: Росія заплатить свою велику ціну за цю абсолютно безвідповідальну авантюру. І він все своє життя після цього присвячував тому, щоб захистити Україну і українців», - додав Порошенко.

Президент доручив послу України в США організувати взаємодію з американською стороною для вшанування пам’яті Маккейна.

Присутні вшанували пам’ять сенатора хвилиною мовчання.

Як повідомляв УНІАН, сенатор-республіканець від штату Арізона Маккейн помер у США на 81 році життя. У нього була злоякісна пухлина головного мозку.