Труба сподівається, що ДБР почне розслідувати корупційні справи до кінця цього року

За словами Труби, ДБР може працювати і без керівників територіальних і структурних підрозділів.

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, говорячи про подальшу долю ДБР у зв’язку із незатвердженням рішення зовнішньої комісії щодо переможців, зауважив, що в бюро працює ще так звана внутрішня комісія, яка вже обрала 50 співробітників нижчої ланки, і вона працюватиме надалі, обираючи людей на посади заступників керівників територіальних підрозділів ДБР та виконувачів обов’язків керівників структурних підрозділів, таким чином наповнюючи кадровий склад ДБР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу. За словами Труби, ДБР може працювати і без керівників територіальних і структурних підрозділів.

Також він висловив сподівання, що до кінця цього року бюро вже розслідуватиме корупційні кримінальні провадження.

Водночас Труба сподівається, що зовнішня конкурсна комісія все ж дослухається до його позиції та прийме нове рішення щодо кандидатів, відмовишись рекомендувати до призначення осіб із сумнівною репутацією, а також надасть керівництву ДБР результати досліджень на поліграфі переможців конкурсу.

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Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 28 серпня директор ДБР заявив, що з незрозумілих причин зовнішня комісія 18 липня після визначення переможців конкурсу на посади в бюро прийняла рішення знищити результати дослідження із застосуванням поліграфа. Тому Труба вирішив відмовити у призначенні всіх 27 переможців конкурсу на керівні посади у ДБР та повернути всі подання на кандидатів зовнішній конкурсній комісії.

Як повідомляв УНІАН, директор ДБР відмовив 27 кандидатам на керівні посади: деяких з них підозрюють у держзраді і корупції.

«У ЗМІ є багато критичної інформації щодо деяких кандидатів. Деякі з них - фігуранти журналістських розслідувань. Зокрема один із фігурантів фігурує у кримінальному провадженні про державну зраду. Інший кандидат і члени його родини є фігурантами декількох кримінальних проваджень щодо легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Ще один кандидат тісно спілкується із сепаратистами, ще два кандидати є кумами, вони разом йшли по кар’єрних сходах і виграли конкурс у зовнішній комісії», - пояснив Труба.