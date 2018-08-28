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Путін призначив нового "міністра внутрішніх справ" в окупованому Криму

22:26, 28 серпня 2018
Політика
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Ілюстрація / REUTERS

Про це йдеться в указі Путіна, текст якого є в розпорядженні УНІАН.

«Генерал-лейтенанта поліції Торубарова Олега Івановича призначити міністром внутрішніх справ по Республіці Крим», - йдеться в документі.

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Крім цього своїм зазначеному глава РФ зняв з посад 15 генералів МВС, МНС, Слідчого комітету і Федеральної служби виконання покарань, також звільнив прокурорів Тверській області і Приморського краю.

Цим же документом Путін призначив 15 полковників і генералів на посади в МВС і Слідчий комітет.

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Теги: #Крим#Путін