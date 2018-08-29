Посол повідомив про намір України закупити у США новітні системи ППО

За словами посла України у США Валерія Чалого, для армії необхідні мінімум три комплекси ППО.

Україна офіційно звернулася до Сполучених Штатів Америки з пропозицією про купівлю систем протиповітряної оборони.

Про це заявив посол нашої держави у Вашингтоні Валерій Чалий, повідомляє Новое время.

За його словами, для армії необхідні мінімум три комплекси ППО. Вартість кожного складає близько 750 млн доларів, тож загальна сума можливої угоди перевищить 2 млрд доларів.

"Наші потреби наступного періоду, на мій погляд, це морський простір, військово-повітряний простір. Це те, без чого ми просто не зможемо забезпечити оборону країни", - пояснив посол.

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Дипломат також повідомив, що Україна потребує безпілотників, контрбатарейних радарів і систем, спрямованих проти снайперів. За його словами, запит на придбання військового обладнання був озвучений на високому та найвищому рівнях, зокрема особисто Петром Порошенко Дональду Трампу, а також його раднику з національної безпеки Джону Болтону.

Раніше про потребу ЗСУ в системах протиповітряної оборони говорив військовий міністр Степан Полторак. У травні на запитання про те, яку зброю Україна "випросила" у США, окрім протитанкових установок Javelin, керівник Міноборони відповів, що розвивати необхідно повітряні сили. "Ви знаєте, нам потрібно підвищити рівень готовності наших повітряних сил, протиповітряної оборони", - сказав він.