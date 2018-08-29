У Путіна відповіли на намір України вийти з Договору про дружбу: відносини вже "важко чимось зіпсувати"

Прес-секретар президента РФ Пєсков запевняє, що Росія ніколи не була прихильницею погіршення відносин і прихильницею їх згортання.

У Кремлі у зв'язку з бажанням офіційного Києва вийти з Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією (так званого «Великого договору») заявили, що відносини між країнами «важко чимось зіпсувати».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Двосторонні відносини перебувають безперечно в ситуації, яку буде важко чимось зіпсувати. Двосторонні відносини перебувають у глибокій кризі. Поки що немає жодних факторів, які свідчили б про наявність перспектив у нинішній ситуації до їх нормалізації», - сказав він, відповідаючи на запитання УНІАН.

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Водночас він вважає, що «навіть в умовах цієї глибокої кризи було б нерозумно робити якісь кроки, які завдадуть додаткової шкоди народам двох країн».

«Росія ніколи не була прихильницею погіршення відносин і прихильницею згортання цих відносин. Росія завжди була противницею і опонентом дій українського керівництва щодо південного сходу власної країни. Ось це та ситуація, яку ми маємо», - додав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що найближчим часом очікує від Міністерства закордонних справ пакет документів для початку реалізації процесу щодо припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією.

Довідка УНІАН. Договір про дружбу, співпрацю і партнерство між Росією і Україною, який назвали «Великим договором», був підписаний президентами двох країн 31 травня 1997 року.

Держави офіційно визнали кордони один одної та закріпили принципи стратегічного партнерства і поваги територіальної цілісності.

Після анексії Криму і початку конфлікту на Донбасі неодноразово звучали заклики розірвати цей договір через порушення Росією територіальної цілісності України.

До речі, раніше УНІАН вже розглядав, що далі слід робити з Договором про дружбу з РФ, термін дії якого формально закінчився ще в травні 2017 року.