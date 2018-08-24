У США знову закликали Росію негайно звільнити Сенцова і всіх українських політв'язнів

Держсекретар США Майк Помпео висловив стурбованість з приводу стану здоров'я незаконно ув'язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова, який голодує з 14 травня.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео закликав міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова негайно звільнити незаконно засуджених в Росії українського режисера Олега Сенцова й усіх інших українських політичних в'язнів.

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Про це йдеться у заяві речника Державного департаменту США Хезер Науерт.

"Секретар Майк Помпео говорив сьогодні (23 серпня - УНІАН) з російським міністром закордонних справ України Сергієм Лавровим про українського політичного бранця Олега Сенцова, який більш як три місяці голоду на знак протесту у російській в'язниці", - йдеться у повідомленні.

"Секретар відзначив нашу стурбованість стосовно стану здоров'я Сенцова та наполегливо закликав Росію негайно звільнити Сенцова й усіх українських політичних в'язнів", - наголошується у заяві.

Довідка УНІАН. ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли до Росії. У серпні 2015 року Сенцова засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі партійних офісів. Він перебуває в колонії «Білий ведмідь» у Лабитнангі на Ямалі.

14 травня Сенцов оголосив голодовку з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Стан режисера швидко погіршується, тоді як російські тюремники запевняють, що стан його здоров'я оцінюється як задовільний.

13 липня стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала листа президенту РФ Володимиру Путіну з проханням про помилування її сина. У Кремлі відповіли їй, що процедура помилування починається з особистого клопотання засудженого про помилування.

Політичні діячі й активісти в Україні і в усьому світі продовжують вимагати від Росії звільнити незаконно утримуваних українців. Акції відбуваються в різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.