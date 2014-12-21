Кабмін затвердив своїх кандидатів у комісію Антикорупційного бюро

Як повідомили у прес-службі уряду, рішення було ухвалене на засідання Кабміну 21 грудня.

"Йосиф Зісельс – відомий правозахисник, в радянські часи – учасник та правозахисного рухів, член Української Гельсинської групи. Олександра Яновська – професор Кафедри правосуддя університету ім.Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, суддя ad hoc Європейського суду з прав людини. Юрій Бутусов – журналіст, автор багатьох резонансних матеріалів про корупцію та журналістських розслідувань", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожПорошенко призначив трьох членів комісії Антикорупційного бюро

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Петро Порошенко призначив Рефата Чубарова, Євгена Захарова та Ярослава Грицака членами Конкурсної комісії Національного Антикорупційного бюро.

Ще трьох членів комісії має призначити Верховна Рада.