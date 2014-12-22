У Москві почався суд над українським депутатом Савченко

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», делегація депутатів від фракції, яку очолює голова Комітету Верховної Ради України з питань прав людини Григорій Немиря, прибула до Москви на судове засідання по справі щодо народного депутата України Надії Савченко.

Читайте такожПутін розповів, коли Росія звільнить Савченко (відео)До складу делегації також входять Вадим Івченко, Іван Крулько та Рябчин Олексій. Сама Надія в залі відсутня, спілкуючись через відеозв'язок.

Ми в залі засідання. Надя з нами по відеозв'язку. Настрій бойовий, не дивлячись на голодування. - Alex Ryabchyn (@alexrbchn) 22 грудня 2014

Савченко:1: мене викрали, 2: я військовополонена, і всі дії незаконні.вимагаю від слідства не затягувати і не чекати політичного рішення. - Alex Ryabchyn (@alexrbchn) 22 грудня 2014

15 грудня Савченко відмовилася від прийому їжі. Полонена заявила, що в СІЗО їй не надають медичної допомоги.

За ґратами Савченко частково втратила слух через запалення вуха.

У російському полоні українська льотчиця перебуає вже майже півроку. Савченко інкримінують сфальсифіковану справу про її причетність до загибелі російських журналістів на Донбасі