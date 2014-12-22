У Москві почався суд над українським депутатом Савченко

11:29, 22 грудня 2014
Політика
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У Москві триває судове засідання у справі української військовополоненої, депутата парламенту Надії Савченко.

@alexrbchn

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», делегація депутатів від фракції, яку очолює голова Комітету Верховної Ради України з питань прав людини Григорій Немиря, прибула до Москви на судове засідання по справі щодо народного депутата України Надії Савченко.

Читайте такожПутін розповів, коли Росія звільнить Савченко (відео)До складу делегації також входять Вадим Івченко, Іван Крулько та Рябчин Олексій. Сама Надія в залі відсутня, спілкуючись через відеозв'язок.

15 грудня Савченко відмовилася від прийому їжі. Полонена заявила, що в СІЗО їй не надають медичної допомоги.

За ґратами Савченко частково втратила слух через запалення вуха.

У російському полоні українська льотчиця перебуає вже майже півроку. Савченко інкримінують сфальсифіковану справу про її причетність до загибелі російських журналістів на Донбасі

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