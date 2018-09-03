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ВР зобов’язана стати центром політичної стабільності у період президентських виборів (відео)

13:19, 03 вересня 2018
Політика
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Ілюстрація / REUTERS

Про це заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак під час Погоджувальної ради.

"У момент обрання Глави держави, нового Верховного головнокомандувача існує велика імовірність втручання у вибори з боку Росії. Про це свідчить досвід США, Данії, інших країн", - наголосив він.

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"Тому парламент має бути готовим до того, щоб провести нашу державу через уразливий період обрання нового Глави держави і Верховного головнокомандувача", - додав Бурбак.

Він звернувся до кандидатів у президенти з проханням відкласти суперечки і конфлікти, щоб виборчі перегони не працювали проти країни.

"Червоними прапорцями" у діяльності всіх кандидатів мають бути позначені межі, за якими починається ослаблення країни", - підкреслив керівник фракції "Народний фронт".

Водночас він зазначив, що народні депутати мають "максимально підготувати країну до виборів, прийняти ряд важливих рішень, які стосуються національної безпеки, економіки, фінансів, євроатлантичного вибору країни".

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Теги: #Народний фронт#Верховна Рада