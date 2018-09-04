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Кожного року з України за кордон виїжджає близько мільйона українців - Клімкін

02:09, 04 вересня 2018
Політика
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Павло Клімкін \ REUTERS

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що кожного року з України за кордон виїжджає близько 1 мільйона громадян України. 

Про це дипломат сказав в ефірі одного з загальноукраїнських телеканалів.

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“У нас дійсно катастрофічна ситуація. Приблизно мільйон українців виїжджають кожного року. Ми вважаємо, що, на жаль, ця тенденція найближчим часом збережеться”, - заявив Клімкін.

Також він навів останні наявні статистичні дані щодо тих українців, які проживають у Польщі. “Це 1 мільйон 400 тисяч українців”, - сказав Клімкін. 

“У Вроцлаві кажуть, що там польська і українська (мови), якщо не 50 на 50, але так вже 30 на 70 (відсотків)”, - додав він.

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Теги: #Клімкін#міграція