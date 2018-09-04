Кожного року з України за кордон виїжджає близько мільйона українців - Клімкін

Глава зовнішньополітичного відомства вважає, що що така негативна тенденція у найближчий час збережеться.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що кожного року з України за кордон виїжджає близько 1 мільйона громадян України.

Про це дипломат сказав в ефірі одного з загальноукраїнських телеканалів.

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“У нас дійсно катастрофічна ситуація. Приблизно мільйон українців виїжджають кожного року. Ми вважаємо, що, на жаль, ця тенденція найближчим часом збережеться”, - заявив Клімкін.

Також він навів останні наявні статистичні дані щодо тих українців, які проживають у Польщі. “Це 1 мільйон 400 тисяч українців”, - сказав Клімкін.

“У Вроцлаві кажуть, що там польська і українська (мови), якщо не 50 на 50, але так вже 30 на 70 (відсотків)”, - додав він.