Комітет ВР з нацбезпеки підтримав зміни до Конституції щодо курсу України в ЄС та НАТО

Головним комітетом щодо законопроекту є Комітет ВР з питань правової політики та правосуддя.

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони рекомендував парламенту підтримати президентський проект закону про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) (№9037).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене на засіданні комітету.

Головним комітетом щодо даного законопроекту є Комітет ВР з питань правової політики та правосуддя.

Серед інших комітетів, які також мають розглянути цей законопроект, перед голосуванням ВР за направлення його на висновок Конституційного суду: Комітет у закордонних справах, Комітет з питань європейської інтеграції, Комітет з питань бюджету, а також Комітет з питань запобігання і протидії корупції.

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Як повідомляв УНІАН, 16 березня президент Петро Порошенко заявив, що доручив підготувати проект змін до Конституції щодо стратегічних цілей України – набуття членства в Європейському Союзі та Північноатлантичному альянсі.

3 вересня у ВР був зареєстрований президентський проект закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)» (№ 9037). Метою змін є законодавче закріплення в Основному Законі незворотності стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Євросоюзі та НАТО.

Законопроектом також пропонується виключити з Конституції положення, що передбачає використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань на умовах оренди відповідно до міжнародних договорів.

Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Сьогодні, 5 вересня, голова фракції «БПП» Артур Герасимов заявив, що законопроект розглядатиметься парламентом наступного пленарного тижня - з 18 по 21 вересня. За його словами, понад 300 народних депутатів готові підтримати зміни до Конституції щодо європейського та євроатлантичного курсів України.